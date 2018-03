FA-baas: Premier League gaat voor videoscheids

De technologie is klaar om gebruikt te worden tijdens het WK voetbal in Rusland, nadat een commissie van de IFAB groen licht had gegeven. De FIFA beslist waarschijnlijk op 15 of 16 maart of de videoscheidsrechter zijn debuut gaat maken tijdens het WK voetbal.

,,Ik heb echt het gevoel dat het voor de Premier League niet een vraag van of, maar van wanneer is'', zei directeur Martin Glenn van de FA. ,,Het is aan de Premier League om te beslissen of ze de videoscheidsrechter invoeren. Ze hebben in mijn ogen er goed aan gedaan om niet de pioniers te willen zijn, want waarom zou je anderen dat niet eerst uit laten zoeken?"

,,De Premier League is de meest lucratieve competitie ter wereld, dus de gevolgen van een mislukte implementatie van de VAR zouden heel ernstig zijn'', zegt de FA-directeur. ,,Maar het resultaat van het niet invoeren van de videoscheidsrechter als de belangen zo groot zijn, is eveneens verreikend."