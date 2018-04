FA Cup-vloek Spurs houdt aan na 20ste finale voor United

Dele Alli schoot de Spurs al in de elfde minuut op voorsprong op Wembley. Hij tikte de bal binnen op aangeven van Christian Eriksen, die opnieuw een uitstekende wedstrijd speelde. De Deen was niet de enige basisspeler van Tottenham Hotspur met een verleden in de eredivisie. Michel Vorm mocht net als in alle andere bekerwedstrijden het doel verdedigen. Davinson Sánchez, Jan Vertonghen en Mousa Dembélé verschenen ook aan de aftrap.



Vorm had in de 24ste minuut geen antwoord op een inzet van Alexis Sánchez, die zijn achtste treffer in acht duels op Wembley mocht vieren. Na ruim een uur liet hij zich ook verrassen door Ander Herrera. Vorm zag er niet goed uit bij die treffer, al zag hij de bal ook pas laat aankomen. Daarvoor had Eric Dier nog de paal geraakt voor de Spurs.