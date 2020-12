FA onderzoekt bijtincident van Bournemouth-speler Lerma

Memphis Depay deelt jaar na dato beelden van zware knieopera­tie: ‘Ik had nog nooit zo'n pijn gevoeld’

20 december Memphis Depay heeft via zijn Instagramkanaal teruggeblikt op zijn zware knieblessure van een jaar geleden. In december 2019 scheurde de oud-aanvaller van PSV en huidige ster van het Nederlands elftal bij zijn club Olympique Lyon zijn kruisband af. ,,Ik had nog nooit zo'n pijn gevoeld.”