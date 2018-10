FA onderzoekt uitlatingen Mourinho

Moura na twee jaar terug bij Brazilië

18:45 Na een absentie van twee jaar is vleugelspeler Lucas Moura van Tottenham Hotspur teruggekeerd in de selectie van Brazilië. Hij is de vervanger van Gremio-spits Everton, die zich voor de komende twee oefeninterlands heeft afgemeld vanwege een dijbeenblessure.