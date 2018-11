Fabregas pikt meter door verplaatsen spray

Trippier ontbreekt bij interlands Engeland

12:11 Kieran Trippier is weggevallen uit de Engelse voetbalploeg voor de komende twee interlands tegen de Verenigde Staten en Kroatië. De verdediger van Tottenham Hotspur heeft zich bij bondscoach Gareth Southgate afgemeld met een liesblessure. De kwetsuur liep hij zaterdag op in het duel met Crystal Palace in de Premier League.