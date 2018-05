Fans Bayern geven blunderende Ulreich prijs voor beste speler van de maand

Ulreich, die al bijna het hele seizoen de geblesseerde Manuel Neuer vervangt onder de lat, verdiende met sterke optredens de bijnaam 'Sven The Wall' (Sven de muur).



De verkiezing onder de fans van Bayern München ging over de maand april. Daarin onderscheidde Ulreich zich met heel wat knappe reddingen. Vorige week, op 1 mei, ging het echter mis in Madrid. Direct na rust verslikte Ulreich zich in een terugspeelbal van Corentin Tolisso. De doelman leek de bal te willen oppakken, maar realiseerde zich op het laatste moment dat dit niet mocht. De 29-jarige keeper probeerde de bal nog weg te schieten, maar gleed weg en zag Karim Benzema de 2-1 binnenschieten.



Bayern München kwam nog wel terug tot 2-2, maar dat was niet genoeg om de nederlaag van een week eerder in München (1-2) weg te poetsen.