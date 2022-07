Fans van Fenerbahçe scanderen naam Poetin bij duel met Kiev, UEFA stelt onderzoek in

Op beelden van de ‘Vladimir Poetin’ zingende fans kwamen veel reacties los. ,,Dit gedrag is betreurenswaardig”, zei Dinamo Kiev-coach Mircea Lucescu tegen de Turkse krant Fanatik. Uit protest was de 76-jarige Roemeense coach na de wedstrijd niet komen opdagen op de persconferentie. ,,Op het veld verliep alles zoals gepland, maar op dergelijke uitlatingen van fans op de tribunes hadden we niet gerekend.” Fenerbahçe-coach Jorge Jesus wilde niet reageren op het voorval.

De Oekraïense recordkampioen plaatste zich voor de derde kwalificatieronde van de Champions League via een 2-1-overwinning in Istanbul, pas bereikt na verlenging. Arbiter Massimiliano Irrati deelde liefst veertien gele kaarten uit, eerlijk verdeeld over beide teams. De ‘thuiswedstrijd’ van Dinamo Kiev, vanwege de oorlogssituatie gespeeld in de Poolse stad Lodz, was in 0-0 geëindigd. Dinamo Kiev, dat sinds de Russische inval in Oekraïne alleen nog vriendschappelijke duels speelde, treft in de volgende ronde Sturm Graz uit Oostenrijk.