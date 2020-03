Fatsoenlijk seizoenslot lijkt al bijna onmogelijk

Door Maarten Wijffels



Overal in Europa zijn nationale voetbalcompetities inmiddels stilgelegd. Her en der komen bonden en belangenorganisaties met initiatieven om in te spelen op de coronacrisis. In Nederland starten de eredivisieclubs morgen bijvoorbeeld met een gezamenlijke dagelijkse conferencecall. De insteek is elkaar bij te praten en van adviezen te voorzien op allerlei thema’s en terreinen.