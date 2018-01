FC Barcelona dendert door met ruime zege op Real Betis

In de eerste helft scoorde Barcelona nog niet, maar na rust nam de ploeg van Ernesto Valverde ruim afstand van Real Betis, de nummer tien in de Spaanse competitie. De Kroatische middenvelder Ivan Rakitic bracht Barcelona na een uur spelen op voorsprong in Estadio Benito Villamarín in Sevilla.

Vier minuten later verdubbelde Lionel Messi de score namens de Catalanen. Luis Suárez maakte er even later ook nog 0-3 van met een fraaie volley. Het was voor de Uruguyaanse spits alweer zijn zevende competitiewedstrijd op rij waarin hij scoorde. Met een sublieme treffer in de 80ste minuut zorgde Messi voor de 0-4. Het was voor de Argentijn zijn negentiende treffer in La Liga dit seizoen. Suárez maakte er in de 90ste minuut op aangeven van Messi ook nog 0-5 van.