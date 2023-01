FC Barcelona en Frenkie de Jong danken jubilaris Pedri in Catalaans gevecht met Girona

De ongeslagen reeks van Barcelona telt nu dertien wedstrijden in alle competities sinds de 3-0-nederlaag in de Champions League tegen Bayern München op 26 oktober. Met de zege bij Girona komt de ploeg van Xavi op 47 punten uit achttien wedstrijden. Naaste belager Real Madrid volgt op 6 punten, maar speelt zondag nog tegen nummer 3 Real Sociedad.

Barcelona had voor rust veruit het meeste balbezit, maar wist amper gevaarlijk te worden tegen het defensieve Girona. De spaarzame mogelijkheden voor de bezoekers ontstonden na slordigheden van de tegenstander. Ousmane Dembélé, de enige speler in het eerste kwart van de wedstrijd met een schot tussen de palen, moest ook nog eens geblesseerd naar de kant.

Barcelona wist pas na een uur uit een van de eerste vloeiende aanvallen het gaatje in de achterhoede van Girona te vinden. Pedri, de vervanger van Dembélé, tikte binnen nadat een pass van invaller Jordi Alba via de vingertoppen van de keeper voor zijn voeten was gerold. Aleix García was in de slotfase dicht bij de gelijkmaker, maar de middenvelder verprutste zijn schietkans.