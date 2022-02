FC Barcelona heeft het geld te dringend nodig en speelt binnenkort in het Spotify Camp Nou

Door Edwin Winkels



Joan Laporta zal binnenkort het voorlopig belangrijkste akkoord van zijn nog geen eenjarig bewind als preses van FC Barcelona aankondigen. Was hij het die in 2006 de sponsornaam op het blauwpaarse shirt, zonder tegenprestatie, aan Unicef schonk, om de socio’s zo vier jaar lang voor te bereiden op de eerste betalende shirtsponsor Qatar Foundation, nu heeft de preses het geld te dringend nodig om zich te verzetten tegen de commerciële naamgeving van het Camp Nou. Barça is daarmee lang niet de eerste in de sportwereld, maar dit keer ook zeker niet de laatste met nog bestaande tempels als Old Trafford, Anfield, San Siro en het Bernabéu.

Het Zweedse Spotify hoeft niet eens de hoofdprijs te betalen om vanaf de zomer met zijn naam en groene logo op het uit 1957 stammende stadion te pronken. Volgens het Spaanse persbureau Efe zal de streaminggigant 5 miljoen euro voor elk van de drie komende seizoenen betalen. Het Barça-stadion zal in die tijd grondig worden verbouwd zal, hoewel de ploeg er wel zijn wedstrijden zal blijven spelen.

Dat bedrag ligt onder wat bedrijven als Etihad Airways en Wanda voor de naamgeving van respectievelijk de stadions van Manchester City en Atlético Madrid betalen, en ook ver verwijderd van de 20 tot 25 miljoen euro die Laporta aanvankelijk hoopte binnen te slepen. Maar de huidige positie van FC Barcelona, zowel in sportief als commercieel oogpunt, is niet de meest gunstige. Daarom heeft Laporta gekozen voor een vrij kort contract, van drie jaar, in de hoop dat de club en het stadion in 2025 weer veel meer waard zijn dan nu.

Bovendien betreft het hier niet een volledig commerciële naam zoals bij genoemde clubs – net als bij Juventus en Bayern München bijvoorbeeld –, maar ‘naming rights’ waarbij de oude naam van het stadion naast de commerciële titel blijft bestaan. De socio’s gaven hun toestemming aan die gedeeltelijke, maar tegelijkertijd ingrijpende naamsverandering toen zij vorig jaar tevens een krediet van 1,5 miljard euro voor de renovatie van het Camp Nou goedkeurden.

Shirtsponsor

De overeenkomst met Spotify is overigens veel breder: het bedrijf wordt ook de nieuwe shirtsponsor, zowel van de mannen- als de vrouwenselectie. In afwachting van de officiële cijfers van het akkoord variëren de bedragen die in de Spaanse media worden genoemd van 57,5 tot 70 miljoen euro per seizoen. Van de huidige shirtsponsors Rakuten, Beko en Stanley ontving Barça aanvankelijk 68,5 miljoen euro per jaar, maar die bedrijven bedongen een forse verlaging tot 38 miljoen vanwege de coronacrisis.

De nieuwe overeenkomst heeft wel tot een grote crisis in de top van Barça geleid. Ferran Reverter, nog geen jaar geleden aangesteld door Laporta als CEO, de man die de dagelijkse leiding heeft en de zware missie de boekhouding van de noodlijdende club weer op orde te krijgen, kondigde deze week zijn vertrek aan. Hijzelf zou voor een langlopend contract van tien of twintig jaar willen gaan, iets wat gebruikelijker is bij grote sportstadions. Bovendien onderhandelde Laporta afgelopen week achter de rug van Reverter om over de laatste details met de Spotify-leiding, die zondag de wedstrijd tegen Atlético Madrid vanaf de eretribune bekeek.

