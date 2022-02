FC Barcelona klaagt oude bestuur aan: miljoenen uit de clubkas verdwenen

Door Edwin Winkels

Alles was mogelijk, financieel gezien, onder leiding van de eind 2020 afgetreden voorzitter Josep Maria Bartoméu. Tijdens diens bewind, bijna zeven jaar, liep de schuld van FC Barcelona op tot een recordhoogte van 1,3 miljard euro. Veel van die uitgaven zouden echter onrechtmatig of ten minste dubieus zijn geweest, met vervalste contracten, torenhoge commissies voor spelersmakelaars en onrechtmatige trucs met de boekhouding.

,,Er kan zelfs sprake zijn van zelfverrijking. Dat zeggen wij niet, dat is de conclusie uit het onderzoek van de accountants. Wij zijn de politie niet, het is niet aan ons om dat uit te gaan zoeken, daarom hebben we het OM ingeschakeld, omdat er sprake kan zijn van delicten,” zei voorzitter Joan Laporta, die in maart vorig jaar door de socio’s werd gekozen, vanochtend in een persconferentie.

De aanklacht is niet gericht tegen één concreet persoon, zoals zijn voorganger Bartoméu, die als voorzitter de eindverantwoordelijke van de club was. Ook dat laat Barça aan het OM over, dat inmiddels alle documenten heeft ontvangen. Bij zijn aantreden liet het huidige bestuur onderzoek doen naar de heikele financiële situatie van de club; de verontrustende resultaten daarvan waren aanleiding tot een nog uitgebreider onderzoek naar de vele onverklaarbare ‘gaten’ in de boekhouding.

Volledig scherm Josep Maria Bartoméu en Lionel Messi in 2014. © AFP

Laporta beschuldigde zijn voorgangers ervan te hebben ‘gespeeld’ met het geld van de socio’s. Een advocaat van de club, Jaume Campaner, was duidelijk daarover: ,,Het geld van de club is het geld van de socio’s. Dat geld kun je niet zomaar uitgeven, alsof het van jezelf is, of er misbruik van maken. Er is duidelijk sprake van een onwettelijk handelen, en daarom ligt de zaak nu bij het OM.”

Laporta wilde op de persconferentie niet in details ingaan op alle aangetroffen onregelmatigheden, maar schetste een beleid van zijn voorganger waarin spelersmakelaars en speciaal opgerichte bureaus enorme sommen geld aan transfers verdienden, tot wel 30 procent van de transfersom, en waarin tal van contracten werden afgesloten waarvoor geen duidelijke verantwoording bestaat.

Daarnaast benadrukte hij nog eens, al is dat geen delict, hoe Bartoméu en de zijnen de spelers steeds hogere salarissen uitbetaalden, zo’n 40 procent meer dan de grootste concurrenten in Europa. Het huidige bestuur heeft tot nu toe 159 miljoen euro op salariskosten kunnen besparen, maar de financiële situatie is nog altijd even zorgwekkend als een jaar geleden, met onder anderen een negatief eigen vermogen van 450 miljoen euro.