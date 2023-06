FC Barcelona kreeg vorig jaar bod van 100 miljoen euro op Frenkie de Jong: ‘Hebben het juiste gedaan’

Met welk bedrag clubs ook op de proppen komen: Frenkie de Jong is niet te koop. Dat heeft Joan Laporta, voorzitter van FC Barcelona, bevestigd in een uitgebreid interview op de Spaanse televisie. Hij noemt de Oranje-internationaal een essentieel onderdeel van de club.

,,We hebben aanbiedingen gekregen voor Pedri, Frenkie de Jong, Andreas Christensen, Ronald Araujo en Ansu Fati, maar we vinden dat ze hier moeten blijven", vertelde Laporta op TV3. Op de situatie van De Jong, die komend seizoen al aan zijn vijfde seizoen in Barcelona gaat beginnen, ging de FC Barcelona-voorzitter nog verder in.

,,Vorig jaar hebben we een voorstel van 100 miljoen euro voor De Jong ontvangen, maar we hebben het juiste gedaan door hem niet te verkopen. Er zijn spelers die onze speelstijl vertegenwoordigen en essentieel zijn voor de ontwikkeling van het team. We denken dat hij en ook de andere spelers een heden en een toekomst hebben binnen het eerste elftal van Barcelona.”

Ook ging Laporta in op eventuele versterkingen. Zo haalde de club Ilkay Gündogan binnen van Manchester City: ,,Het vervult ons met trots dat hij liever kiest voor een grote club als FC Barcelona dan het economische potentieel van Manchester City. Hij heeft bewezen een topspeler te zijn", aldus Laporta, die ook stelde dat het halen van Joshua Kimmich (Bayern München) en Martín Zubimendi (Real Sociedad) financieel niet mogelijk is. Marcelo Brozovic komt mogelijk nog wel naar Barça: ,,Maar hij heeft ook een voorstel uit Saoedi-Arabië op zak", aldus Laporta.

Naast de spelers ging het ook kort over de coach. Een contractverlenging van Xavi heeft voor Laporta nog geen haast, ook al loopt zijn contract tot ‘slechts’ medio 2024. ,,Hij weet dat hij de beste coach voor FC Barcelona is en hij is een geweldig persoon. Hij kent de club en respecteert de filosofie van deze club. Er is geen haast, want we zullen op het juiste moment met elkaar gaan praten. Er zijn eerste andere prioriteiten, zoals het verbeteren van het team. Hij wil doorgaan, maar we zullen later praten. Xavi begrijpt dat.”

Lionel Messi

Lionel Messi koos deze zomer niet voor een terugkeer naar FC Barcelona, maar voor een avontuur bij Inter Miami. Laporta herhaalde de boodschap dat er respect is voor die keuze en dat Barça graag nog afscheid wil nemen van de Argentijn: ,,FC Barcelona zal altijd zijn thuis zijn en we willen hem nog steeds een eerbetoon brengen. Ik kan me voorstellen dat de opening van het nieuwe Camp Nou (het stadion wordt momenteel verbouwd, red.) een uitstekend moment zou zijn.”

