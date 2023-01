FC Barcelona overklast Real Madrid, Spaanse supercup eerste prijs onder Xavi: ‘Laatste jaren waren zwaar’

met videoFC Barcelona heeft ten koste van aartsrivaal Real Madrid de Supercopa de España gewonnen. De ploeg van Xavi, die Frenkie de Jong een basisplaats gunde, boekte een klinkende 1-3 zege. Barça won de Supercopa voor de veertiende keer in de clubgeschiedenis. Het is de eerste trofee die de club verovert onder Xavi.

Met veertien gewonnen Supercopa’s is FC Barcelona recordwinnaar. Real Madrid won de prijs twaalf keer en kon op gelijke hoogte komen met de rivaal, maar ging in het Saoedische King Fahd Stadium onderuit. Voor FC Barcelona betekende het de eerste gewonnen prijs van het seizoen. De Jong won zijn tweede prijs sinds hij in 2019 naar de topclub verkaste. In 2021 won de 25-jarige ex-Ajacied de Copa del Rey.

Barça kwam na een halfuur spelen op voorsprong. De bal kwam voor de voeten van Gavi, die beheerst Thibaut Courtois verschalkte. Op slag van rust verdubbelde Robert Lewandowski na goed voorbereidend werk van Frenkie de Jong de score. De Nederlandse middenvelder gaf een goede steekpass op Gavi, die de bal teruglegde op Robert Lewandowski. De Pool schoof de bal eenvoudig in het doel. Via Karim Benzema deed Real Madrid in blessuretijd nog iets terug, maar het was te laat voor een slotoffensief.

Voor FC Barcelona, waar Memphis Depay op de bank bleef, is het de eerste prijs van het seizoen. De Catalanen zijn in de competitie ook goed bezig. Na zestien speelronden staat Barça op de eerste plaats in La Liga, met drie punten voorsprong op Real.

De spelers van FC Barcelona met de trofee.

‘Nieuw tijdperk’

,,Dit is het begin van een nieuw tijdperk, hopelijk de eerste prijs van vele die gaan volgen”, zei de Franse verdediger Jules Koundé, een van de vele spelers die vorig jaar door Barcelona werden aangetrokken om weer tot een kampioenswaardige selectie te komen. ,,Deze prijs betekent heel veel voor de club, voor de supporters, de spelers, de staf en voor dit project”, aldus de 42-jarige Xavi, die eind 2021 als trainer terugkeerde bij de club waarmee hij als speler zoveel prijzen won. De opvolger van de ontslagen Ronald Koeman moet ‘oude tijden’ doen herleven in Catalonië. ,,Sinds de eerste dag dat ik hier ben, werken de spelers heel hard. Dit was de perfecte finale voor ons. Ik ben heel blij en tevreden.”

,,We hebben het plan van onze trainer perfect uitgevoerd”, zei verdediger Ronald Araújo. ,,De laatste jaren waren zwaar, maar dit is het resultaat van hard werken.” Koundé vond dat Barcelona ,,superieur” was in de Clásico, die vanwege een lucratieve sponsordeal werd gespeeld in Riyad, de hoofdstad van Saudi-Arabië. ,,De manier waarop we deze titel hebben behaald, is net zo belangrijk als de titel zelf. Dit geeft een ‘boost’ aan ons zelfvertrouwen”, aldus Koundé.

