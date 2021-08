FC Barcelona staat op zijn kop: Bartomeu maakt gehakt van opvolger Laporta

Josep Maria Bartomeu heeft in een open brief die hij gestuurd heeft naar de grote Spaanse kranten snoeihard uitgehaald naar Joan Laporta, de huidige president van FC Barcelona. Volgens zijn voorganger moet Laporta ermee stoppen om alle schuld van de financiële puinhoop van de club bij de vorige directie te leggen. Bovendien zou de president liegen.

Bartomeu stapte vorig jaar op als president van de club na jaren vol kritiek op zijn beleid. Onder zijn leiding gleed Barcelona sportief steeds verder af, werden veel dure spelers gekocht die nauwelijks meerwaarde bleken te hebben en leken de financiële problemen steeds groter te worden. Zijn mateloos populaire opvolger Laporta, die al eerder met de scepter zwaaide bij de club, laat sindsdien geen mogelijkheid onbenut om uit te halen naar zijn voorganger.

Met die kritiek is Bartomeu helemaal klaar. Dat hij de schuld krijgt van het gedwongen vertrek van Lionel Messi, die door de financiële problemen geen nieuw contract aangeboden kon worden, was voor hem de druppel. ,,Beste president, na jouw laatste statement en de nodige uitlatingen van jouw directie, voel ik me verplicht om te reageren. Ik wil je graag op jouw verantwoordelijkheden wijzen en eis dat je als president maatregelen neemt tegen de situaties die ervoor zorgen dat niet alleen de club, maar ook de vorige directie in een zeer negatief daglicht wordt gezet”, schrijft Bartomeu.

Volledig scherm Joan Laporta, de huidige president van FC Barcelona. © AFP

De oud-president benadrukt vervolgens dat Laporta, in tegenstelling tot wat hij zelf beweert, volledig op de hoogte was van de financiële situatie van de club. Ook stelt Bartomeu dat de financiële cijfers voor de coronapandemie juist in de lift zaten en dat Barcelona financieel op de goede weg was. Bartomeu benadrukt terloops nog even dat Laporta de club in 2010, toen zijn vorige ambtstermijn stopte, met megaschulden achterliet. ,,De negatieve resultaten die we in 2010 zagen hadden een desastreus effect op de club en waren de erfenis van jouw directie.”

Neymar

Er wordt verder gewezen naar het feit dat Camp Nou noodgedwongen al een jaar geen publiek kan ontvangen en dat de enorme fanshop in het stadion ook dicht was, wat de club in totaal 375 miljoen euro gekost zou hebben. Ook had Bartomeu naar eigen zeggen met vier grote partners het zogenoemde ‘Barça Corporate’ opgezet, wat de club 220 miljoen euro zou hebben opgeleverd. Laporta zette dit echter niet door en liet het verwateren. Ook liet de huidige president volgens Bartomeu aan oud-speler Neymar weten dat de 16,5 miljoen euro die de Braziliaan nog schuldig was aan Barça, niet meer betaalde hoefde te worden. ,,Waarom maakte je deze beslissing die duidelijk niet in het belang is van de club?”

,,Tot slot wil ik benadrukken dat mijn directie na het seizoen 2019-2020 96 miljoen euro winst boekte met een positieve nettowaarde van 35 miljoen euro. Zonder COVID was de winst zelfs 193 miljoen euro geweest. Wij hebben ook altijd kunnen voldoen aan het salarisplafond van La Liga en aan de regels van Financial Fair Play. De boodschap dat er 487 miljoen euro verlies is geleden, was voor ons een grote verrassing. Graag willen wij dit tot in detail uitgelegd zien worden aan alle partners om de leugens en verdachtmakingen in de pers per direct tot een einde te brengen”, besluit Bartomeu.

Volledig scherm Neymar was FC Barcelona volgens Bartomeu nog 16,5 miljoen euro schuldig, maar Laporta zou die schuld kwijtgescholden hebben. © PSG via Getty Images

