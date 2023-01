FC Barcelona walst in Spaanse beker over derdeklasser heen

LIVE Premier League | Tottenham Hotspur deelt vlak voor rust twee flinke tikken uit aan Manchester City

Een absolute kraker vanavond in de Premier League. Manchester City krijgt Tottenham Hotspur op bezoek. De thuisploeg verloor zaterdag de derby bij het Manchester United van Erik ten Hag (2-1). Herstellen Pep Guardiola en co zich tegen de Spurs? De aftrap in het Etihad Stadium is om 21.00 uur, volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

21:48