FC Barcelona wil niet meewerken aan vertrek Memphis Depay: ‘Hij zal belangrijk worden voor ons’

Xavi wil niet meewerken aan een vertrek van Memphis Depay. De aanvaller van het Nederlands elftal wordt al weken in verband gebracht met een vertrek omdat zijn speelkansen in Camp Nou gering zijn, maar daar wil Xavi niets van weten.

,,Als het aan mij ligt, vertrekt er niemand meer. Zoals het er nu uitziet, krijgen we een rustige transferperiode. Daar ben ik blij mee’’, vertelde Xavi vanmiddag op een persconferentie in aanloop naar het bekerduel met CF Intercity. ,,Ook Memphis mag niet vertrekken. Hij zal belangrijk worden voor ons en gaat zijn minuten maken, net als alle andere spelers.’’

Memphis speelde in de eerste seizoenshelft slechts twee competitiewedstrijden namens FC Barcelona. In september raakte de aanvaller geblesseerd bij het Nederlands elftal. Memphis stond maanden aan de kant en maakte pas weer zijn rentree op het WK in Qatar. De kansen op speeltijd van Memphis waren echter ook voor zijn blessure al klein. In de punt van de aanval geniet de Poolse topspits Robert Lewandowski de voorkeur.

Lewandowski niet bij selectie

Lewandowski zit woensdag niet bij de selectie voor het bekerduel, waardoor Memphis mag hopen op zijn rentree in het shirt van de Catalanen. Afgelopen vrijdag bleef de spits negentig minuten op de bank tijdens de stadsderby tegen Espanyol. Frenkie de Jong kreeg een basisplaats in dat duel, dat na een kaartenregen van scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz in 1-1 eindigde.

Memphis is bezig aan zijn tweede seizoen in dienst van FC Barcelona. Anderhalf jaar geleden verruilde hij Olympique Lyon transfervrij voor een avontuur bij de Spaanse topclub. In zijn eerste seizoen kwam Memphis regelmatig aan spelen toe. De laatste weken klinkt zijn naam steeds luider bij andere clubs. Memphis beschikt over een aflopend contract en mag vanaf 1 januari vrij onderhandelen met clubs over een transfervrije overstap in de zomer.

