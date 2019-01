FC Barcelona wint Catalaanse derby bij Girona

Rechtsback Nélson Semedo bracht de bezoekers uit Barcelona al na negen minuten op voorsprong in Montilivi, het knusse stadion van Girona. De Catalaanse derby zou eerst in Miami worden gespeeld, maar na protest van supporters en spelers werd dit plan van La Liga toch in de kiem gesmoord. De Portugees schoot laag in de rechterhoek. In de tweede helft zocht Girona naar de gelijkmaker, ook toen het met tien man kwam te staan na de tweede gele kaart van de Colombiaan Bernardo Espinoza. Die moest vertrekken na een tackle op Luis Suárez.