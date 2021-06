FC Emmen-speler Peña neemt Peru bij de hand

Frankrijk ondanks misser Benzema te sterk voor Wales, Duitsland niet langs Denemarken

2 juni Met de weer in genade aangenomen Karim Benzema in de basis won Frankrijk woensdag met 3-0 van Wales. De spits van Real Madrid, die jarenlang genegeerd werd genegeerd door bondscoach Didier Deschamps vanwege zijn rol in een afpersingszaak, speelde in Nice zijn eerste interland sinds oktober 2015.