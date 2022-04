FC Porto moet Portugese titel uitstellen door eerste nederlaag na 58 (!) competitieduels

FC Porto verloor op 30 oktober 2020 met 3-2 op bezoek bij Paços de Ferreira. Sindsdien wist de Portugese club niet meer hoe het was om puntloos van het veld te stappen na een competitieduel. 58 wedstrijden lang hield FC Porto steeds minimaal een punt over aan een duel in de Primeira Liga. Geen club op het hoogste niveau, waar ook ter wereld, was zó lang ongeslagen.