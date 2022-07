Felicitaties stromen binnen voor Sarina Wiegman en Engeland: ‘Een voorbeeld voor de wereld’

Vincent Janssen: ‘Ik had niet in mijn hoofd dat ik ooit terug zou moeten naar Nederland of België’

Na drie jaar Mexico is Vincent Janssen (28) terug in Europa. Hij moet het zeer ambitieuze FC Antwerp van doelpunten gaan voorzien. Bondscoach Louis van Gaal kijkt ondertussen nadrukkelijk mee met het oog op zijn selectie voor het WK in Qatar.

27 juli