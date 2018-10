Fenerbahçe ontslaat Cocu na nieuwe pijnlijke nederlaag

Cocu verruilde PSV in juni voor de club uit Istanboel, die in 2014 voor het laatst kampioen van Turkije werd. De 47-jarige coach slaagde er niet in om met Fenerbahçe de groepsfase van de Champions League te bereiken. Ook in de competitie kreeg Cocu de ploeg niet aan het draaien. In tien wedstrijden werd slechts zeven keer gescoord.



Vanavond leed Cocu met zijn ploeg een pijnlijke thuisnederlaag tegen Ankaragücü: 1-3. Fenerbahçe had al vier wedstrijden niet gewonnen in de Turkse Süper Lig (laatste keer op 16 september) en dus was een driepunter in eigen huis tegen Ankaragücü broodnodig voor Cocu, die met 9 punten uit de eerste negen wedstrijden op een povere vijftiende plek stond.



Een overwinning zou een fijn verjaardagscadeau zijn geweest voor Cocu, die morgen 48 kaarsjes mag uitblazen. Maar dat feest ging niet door. De Nederlandse coach zag na 35 minuten hoe de Senegalees Ricardo Faty zonder enige vorm van mandekking kon binnentikken bij de tweede paal: 0-1 voor Ankaragücü, dat voor aanvang tiende stond met 13 punten.