Fenomeen Erling Haaland sloopt Leipzig met vijf goals en knalt Manchester City naar kwartfinale Champions League

Met videoRB Leipzig mocht na de 1-1 in eigen huis nog hoop hebben, maar in de terugwedstrijd tegen Manchester City was er geen houden aan voor de Duitsers. Vooral dankzij vijf treffers van een ontketende Erling Haaland werd het 7-0 voor Engelsen. En dus staan zij voor het zesde jaar op rij in de kwartfinale van de Champions League.

Voormalig Heracles Almelo-doelman Janis Blaswich stond vanavond onder de lat bij Leipzig en was in de openingsfase met een aantal reddingen belangrijk voor zijn ploeg. Nadat City echter wel heel makkelijk aan een strafschop kwam, was het verzet van de bezoekers gebroken.

Leipzig-verdediger Benjamin Henrichs kreeg de bal in een duel van amper een halve meter afstand tegen zijn arm aan gekopt. De VAR meldde zich en de scheidsrechter besloot: strafschop. Haaland zette zich achter de bal en ramde de openingstreffer binnen. Bekijk het incident hieronder:

En 78 tellen later was het weer raak, dit keer kopte hij de bal binnen nadat een schot van Kevin de Bruyne via de lat terug het veld in kwam. Heel even kreeg Leipzig vervolgens wat ademruimte, maar nog voor rust was het weer raak. De rebound van een kopbal van Rúben Dias ging via Haaland het doel in: 3-0.

Na de pauze ging City in razende vaart door met scoren. Ilkay Gündogan maakte na een vloeiende aanval de 4-0, waarna het weer tijd was voor Haaland. De doelpuntenmachine stond opnieuw twee keer op de goede plek om rebounds binnen te werken en zo was het binnen een uur spelen 6-0.

Volledig scherm Erling Haaland was niet te stoppen. © REUTERS

Wissel Haaland

City-coach Pep Guardiola vond het daarna welletjes en haalde Haaland naar de kant. De Noor kreeg uiteraard een staande ovatie. In zijn eerste seizoen bij City staat hij nu al op 39 treffers in 36 duels, 10 daarvan maakte hij in de Champions League. Op zijn 22ste is hij onder meer Arjen Robben, Wayne Rooney en Samuel Eto’o al voorbij.

Het duurde vervolgens tot de blessuretijd voor City, met Nathan Aké de hele wedstrijd binnen de lijnen, nog een keer scoorde. Het was De Bruyne die de bal van afstand binnen wist te krullen en voor het slotakkoord zorgde. Bekijk die treffer hieronder.

Reacties Guardiola en Haaland ,,Dit was de droom van elke manager", zei Pep Guardiola na de zege. ,,Het was echt een goed optreden van ons hele team. We zetten hoog druk en dat ging geweldig. Met bal, zonder bal, het was geweldig. En Erling maakte vijf goals in een uurtje, hij is echt een ongelooflijke kerel.” Haaland zelf was uiteraard blij met zijn vijf treffers, maar niet zo blij met zijn wissel na een uur spelen: ,,Ik vertelde de trainer dat ik graag twee hattricks had gemaakt, maar wat kan ik eraan doen?”

