Fenomeen Haaland blijft strooien met indrukwekkende statistieken

Want Haaland is de jongste speler ooit die twintig doelpunten heeft gemaakt in de Champions League. De 20-jarige aanvaller is daarnaast niet alleen de jongste speler, maar ook de eerste speler die zo weinig wedstrijden nodig heeft om tot dat aantal te komen: 14.

Meeste treffers voor 21ste verjaardag

Tevens is Haaland de allereerste speler in de geschiedenis van de Champions League die in zijn eerste twee seizoenen minimaal tien keer het net weet te vinden. Haaland heeft nu Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) afgelost als speler met de meeste treffers in de Champions League vóór zijn 21ste verjaardag.

14 wedstrijden, 20 goals

Om aan te geven hoe indrukwekkend het is dat Haaland slechts veertien wedstrijden nodig heeft gehad om twintig keer te scoren: Cristiano Ronaldo moest er 56 duels op wachten en Lionel Messi 40 wedstrijden. Ook Zlatan Ibrahimovic (71), Neymar (38) en Robert Lewandowski (36) komen niet eens in de buurt. Harry Kane deed er 24 duels over, Alessandro Del Piero 26 en Ruud van Nistelrooij 27.

Vier op een rij

Haaland maakte in zijn carrière acht CL-doelpunten voor Red Bull Salzburg en twaalf voor Dortmund. Van die twaalf doelpunten maakte hij er tien dit seizoen. In de laatste vier wedstrijden was hij maar liefst acht keer trefzeker, waarbij hij zelfs in elk duel minimaal twee keer scoorde. Dat is uniek: nog nooit deed iemand hem dat voor. Haaland scoorde namelijk in zowel de heen- als terugwedstrijd tegen Sevilla als de twee groepswedstrijden tegen Club Brugge in de vorige ronde.

