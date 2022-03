Fenomenale Karim Benzema schiet met Real CL-droom PSG aan diggelen

VideoParis Saint-Germain faalde voor de zoveelste maal in zijn peperdure missie om de nieuwe koning van Europa te worden. De ‘oude’ koning, Real Madrid, richtte zich in eigen huis op uit een kansloze positie. Niet Mbappé, maar Benzema werd de held van de avond: 3-1.

Door Edwin Winkels



Een koorddanser zonder vangnet, zo beschreef een Franse krant PSG daags voor de return tegen Real Madrid. En die koorddanser, 150 minuten lang overtuigend en feilloos balancerend op de draad, met een optreden waar iedereen bewonderend naar keek, die koorddanser viel. En deed zichzelf ongelooflijk veel pijn. Voor het zoveelste seizoen achtereen. De 6-1 nederlaag tegen Barcelona in 2017 deed zeer, na de 4-0 zege in eigen huis. En de allereerste finale in de Champions League, in 2020, tegen Bayern München.

Maar de 3-1 in Madrid doet ongetwijfelde nog veel meer zeer. Omdat de Parijzenaars favoriet waren, beter ook lange tijd, en dit seizoen Messi erbij hadden gekregen, naast Neymar en vooral de beste van Europa op dit moment, Mbappé. Maar dat PSG, sinds tien jaar opgebouwd met de onbegrensde miljarden van de oliesjeiks uit Qatar, ligt er anno 2022 alweer in de achtste finales uit.

Volledig scherm © AP

De strijd in het Bernabéu, vanwege de grondige verbouwing met 25.000 minder zitplaatsen, was er een tussen oud rijk en nieuw rijk. En de clubs uit de eerste groep, Real Madrid aan het hoofd, laten die recente fortuinzoekers niet zomaar toe in hun traditionele, chique herenclub. Keer op keer is PSG door oude rijken als Manchester United, Barça, Bayern en nu Real Madrid op zijn nummer gezet.

Mbappé

Real Madrid, in aantal prijzen – de laatste in 2018 – de absolute ‘koning van Europa’ zoals een spandoek op de tribune nog eens benadrukte, toonde zich over twee wedstrijden lange tijd de inmiddels iets te ouderwetse, stroeve rijke, waarvan langzaam de glorie van voorheen aan het vervliegen is. Het ‘jonkie’ uit Parijs streefde de Koninklijke op bijna alle fronten voorbij: balbezit, doelgerichtheid, kwaliteit en, het belangrijkste, doelpunten. Of, nóg fundamenteler misschien, die ene speler die het verschil maakt. Niet Messi, niet Neymar, maar de aanvoerder van de nieuwe generatie, de Kylian Mbappé die Real-voorzitter Pérez niet voor niets zo snel mogelijk wil inlijven.

Volledig scherm David Alaba troost Kylian Mbappé. © AFP

Net als in de heenwedstrijd was Mbappé de grote plaag voor de defensie van Real Madrid. Drie keer scoorde hij in het Bernabéu, tweemaal werd zijn treffer vanwege buitenspel afgekeurd. Maar een feilloze counter leidde zes minuten voor rust tot de verdiende en beslissend lijkende voorsprong, na de 1-0 in Parijs. Courtois, opnieuw een lange sta in de weg voor de Fransen, werd in de korte hoek verschalkt door een ziedend schot van Mbappé.

Een overtuigende reactie van de Madrilenen bleef uit. Tot een blunderende doelman Donnarumma na een uur besloot de wedstrijd nieuw leven in te blazen. Zijn cadeautje bij slecht uitverdedigen werd door Benzema, vanzelfsprekend, benut: 1-1. En geef die oude rijken niet de kans nog in een laatste stuiptrekking hun trots te tonen. En laat niet de eigen zenuwen de overhand nemen, zoals PSG wel vaker is gebeurd. Daardoor werd het niet de wedstrijd van Mbappé, maar van de dik tien jaar oudere Benzema. De hattrick, een geldige, was van de landgenoot van de jonge ster, die misschien wel overtuigd werd van zijn komende keus: om in Europa te triomferen, zal hij van Parijs naar Madrid moeten verhuizen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.