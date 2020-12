Fernandes: ‘Donny en ik kunnen prima samenspelen’

Van de Beek was bij Ajax een vaste kracht in de basis, maar net als bij het Nederlands Elftal vecht Van de Beek tussen bank en basis in Manchester. Hij begon in de Champions League al drie keer bij de eerste elf, zondag tegen Southampton vormde hij met Fred en Nemanja Matic het middenveld. Bruno Fernandes speelde iets voor het blok van drie, dat beviel de Portugees wel: ,,Ze speelden heel goed. Elke middenvelder in ons team heeft de kwaliteit om samen te spelen.”

Liverpool-legende Graeme Souness was bij de aankoop van Van de Beek kritisch. Souness was van mening dat de Red Devils de Nederlander niet nodig had, doordat United al met Fernandes beschikte over een goede '10'. De Portugees ziet dit niet als een probleem: ,,Donny heeft veel kwaliteiten, we weten allebei dat we samen kunnen spelen in de basis. De kracht van ons team is dat we veel goede middenvelders hebben. Elke wedstrijd kunnen er weer drie nieuwe opgesteld worden, het maakt weinig verschil.”