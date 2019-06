Fernando Torres kondigt zijn afscheid aan

Torres debuteerde op 17-jarige leeftijd in het eerste van Atlético en groeide al snel uit tot een van de sterspelers in het team. ‘El Niño’ droeg met zijn doelpunten bij aan de promotie van de Madrileense club in 2002 naar de Primera Division. In de zomer van 2007 stapte hij over naar Liverpool, waar hij in 142 wedstrijden 81 keer scoorde. Een miljoenentransfer naar Chelsea in 2011 volgde. Bij de Londense club kwam hij, mede door blessures, minder uit de verf, hoewel hij met Chelsea wel de Champions League won. Torres maakte als international deel uit van het team dat in 2008 de Europese titel veroverde en in 2010 het WK won.