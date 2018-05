FIFA beboet Rusland voor racistische spreekkoren

Bil­bao-topscorer Raúl Garcia geopereerd na hartritme­stoor­nis­sen

11:33 Athletic Bilbao moet het seizoen afmaken zonder Raúl Garcia. De 31-jarige middenvelder, topschutter van de Basken in La Liga met tien doelpunten, heeft een operatie aan zijn hart ondergaan. Raúl Garcia kampte in het verleden met lichte hartritmestoornissen en daar is hij nu aan geholpen.