FIFA schorst oud-arbiter levenslang vanwege seksuele intimidatie

Grant, die 16 jaar internationaal scheidsrechter was, werd in februari al voorlopig geschorst voor alle voetbalgerelateerde activiteiten. Die schorsing werd in juni, in afwachting van het onderzoek naar zijn gedrag, verlengd. ,,De berechtingskamer van de onafhankelijke ethische commissie heeft de heer Rosnick Grant schuldig bevonden aan misbruik van zijn positie en het plegen van seksuele intimidatie en misbruik, waaronder dwang en bedreigingen. Dat is in strijd met de ethische code van FIFA”, aldus de wereldvoetbalbond in een verklaring.



,,Hij viel ons lastig”, vertelde een slachtoffer die niet met naam genoemd wilde worden afgelopen jaar aan The Guardian. ,,Als je carrière wilt maken, toernooien wilt fluiten, is Grant de enige persoon die dat kan waarmaken. Hij gebruikt het als een hefboom. Om geselecteerd te worden, hebben we enkele testen, fysiek bijvoorbeeld. Sommige meisjes zijn geslaagd voor de test, maar ze zijn niet geselecteerd. We hebben een aantal meisjes die niet naar de fysieke test zijn gegaan, maar toch zijn geselecteerd omdat ze met Grant sliepen. Het is heel simpel.”



Grant was via de Haïtiaanse voetbalbond niet direct bereikbaar voor commentaar.