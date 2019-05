'FIFA ziet af van plan om WK uit te breiden naar 48 landen’

Als het aan FIFA-voorzitter Gianni Infantino had gelegen, hadden er niet 32 maar 48 landen aan dit WK in 2022 meegedaan. Bovendien was er het voorstel om enkele wedstrijden in naburige landen in het Midden-Oosten af te werken. Maar dat blijkt nu een te grote uitdaging.



De verwachting is dat Infantino 5 juni op een congres in Parijs zal aankondigen dat er ‘gewoon’ 32 landen aan het WK in Qatar meedoen.