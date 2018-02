Finale Copa Libertadores voortaan over één wedstrijd

Het voetbalsprookje van Östersunds eindigt tegen Arsenal

0:26 Arsenal liet zich in het eigen Emirates-stadion in verlegenheid brengen door Östersunds FK. De Zweedse club stond na 25 minuten met 2-0 voor en had de thuisnederlaag (0-3) daarmee bijna weggepoetst. Kort na rust tekende Sead Kolasinac echter voor de 1-2 en was de spanning uit de wedstrijd.