Finale Europa League: José Mourinho moet Georginio Wijnaldum aan hoofdprijs helpen na seizoen vol tegenslag

Inter dankzij bliksem­start tegen Atalanta zeker van CL-tic­ket, AS Roma niet in felbegeer­de top 4

Internazionale mag komend seizoen opnieuw meedoen aan het hoofdtoernooi van de Champions League. De huidige finalist, die het over twee weken in Istanbul opneemt tegen Manchester City, won in de competitie de thuiswedstrijd tegen Atalanta met 3-2. Inter steeg naar de tweede plaats en is, met nog één speelronde te gaan, zeker van een plek bij de eerste vier.