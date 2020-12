Finale van eerste editie UEFA Conference League in Albanië

Fernandes: ‘Donny en ik kunnen prima samenspe­len’

1 december Donny van de Beek maakte afgelopen zondag zijn basisdebuut in de Premier League bij Manchester United. Op bezoek bij Southampton speelde de Nederlander de hele wedstrijd mee en zag hoe Edinson Cavani het team van Ole Gunnar Solskjaer redde in de extra tijd (2-3). Sterspeler Bruno Fernandes was tevreden over de samenwerking met de Nederlander, zo bleek na de wedstrijd in gesprek met de eigen clubwesbite.