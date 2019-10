Finland is het nieuwe IJsland: ‘Het hele land staat op zijn kop’

Door Lars Omloo



IJshockey en Formule 1 zijn even naar de achtergrond verdreven. Er is deze week maar één volkssport in Finland: voetbal. ,,Op straat praat iedereen maar over één ding: het EK. De mensen zijn helemaal hysterisch, het hele land staat op z’n kop. Prachtig om mee te maken’’, zegt Tim Sparv, aanvoerder van de Finse nationale ploeg en oud-speler van FC Groningen.