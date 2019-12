Flamengo naar finale WK clubs na comeback tegen Al Hilal

Salem Al-Dossari bracht Al-Hilal na achttien minuten spelen op een verrassende, maar meer dan verdiende voorsprong in het Khalifa-stadion van Doha. De winnaar van de Aziatische Champions League hield die voorsprong tot de rust vast en had zelfs nog kunnen uitlopen naar een grotere voorsprong, maar de ploeg van aanvaller Bafetimbi Gomis en Sebastian Giovinco liet een aantal goede kansen op een tweede goal liggen.



De Uruguayaanse aanvallende middenvelder Giorgian De Arrascaeta maakte vier minuten na rust de gelijkmaker namens Flamengo, dat na rust een stuk beter speelde. Bruno Henrique bracht de winnaar van de Copa Libertadores in de 78ste minuut vervolgens op een 2-1 voorsprong. De wedstrijd was zo goed als gespeeld toen Ali Al-Boleahi de bal vier minuten later in zijn eigen doel werkte voor de 3-1, want Al-Hilal stond toen al met een mannetje minder na een rode kaart voor André Carrillo. Voormalig NAC-aanvoerder Pablo Mari deed de hele wedstrijd mee bij Flamengo.