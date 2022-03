Flekken laat met Freiburg punten liggen bij hekkensluiter, Boëtius wint ruim

Samenvatting ‘Echtschei­ding’ bij Paris Saint-Ger­main? ‘Na vijandige sfeer is het wel klaar met Lionel Messi en Neymar’

De zege van Paris Saint-Germain gisteren in eigen huis op hekkensluiter Girondins de Bordeaux (3-0) sneeuwde vandaag in de Franse kranten volledig onder. Het ging louter over de onvrede van het thuispubliek, die vooral Lionel Messi en Neymar negentig minuten uitfloten.

14 maart