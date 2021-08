Fofana breekt kuitbeen na onbezonnen tackle Niño in oefenduel: ‘Schors hem voor een jaar’

VideoHet seizoen van Wesley Fofana (20) is mogelijk al voorbij voordat het goed en wel begonnen is. Het Franse toptalent van Leicester City brak gisteravond in een oefenduel zijn been na een onbezonnen tackle van Fernando Niño, zijn leeftijdsgenoot op het middenveld bij Villarreal. De woede in Engeland is groot. ,,Hoe kun je dit doen in een oefenwedstrijd? Schors hem voor een jaar!”

In de vriendschappelijke wedstrijd van Leicester City tegen Villarreal was de talentvolle verdediger uit Marseille ter hoogte van de middenlijn het slachtoffer van een bijzonder harde en gevaarlijke tackle van Fernando Niño, een twintigjarige middenvelder van Europa League-winnaar Villarreal. Fofana schreeuwde het meteen uit van de pijn, waarna de ernst van de blessure al snel duidelijk werd. De media in Engeland spreken hun afschuw uit over de noodzaak van een dergelijke charge in een oefenduel.



Nader onderzoek in het ziekenhuis heeft uitgewezen dat het in ieder geval om een gebroken kuitbeen gaat. De blessure maakte veel indruk op de spelers van Leicester City en met name op Caglar Söyüncü, zijn Turkse partner in de defensie van The Foxes. De medische staf van Leicester City was snel ter plaatse en na een minuut of vijf verliet Fofana per brancard het veld. De zeventienduizend toeschouwers in het King Power Stadium in Leicester gaven Fofana, een van de publiekslievelingen, een staande ovatie.

Op social media komt er vanuit Engeland veel kritiek op Fernando Niño. Veel fans zijn ervan overtuigd dat de jonge Spanjaard revanche nam op Fofana na een tackle enkele minuten eerder in de wedstrijd. ,,Wat een idioot! Waarom zou je iemand zo onderuit halen in een oefenwedstrijd? Schors hem voor een jaar!” klinkt het onder meer. Leicester City begint op zaterdag 14 augustus aan de Premier League met een thuiswedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers, maar de ploeg van Brendan Rodgers speelt komende zaterdag op Wembley eerst nog tegen Manchester City om de Community Shield. Leicester won vorig seizoen voor het eerst in de clubhistorie de FA Cup, nadat de club in 2016 tot verrassing van de hele voetbalwereld al voor het eerst landskampioen was geworden.

Voor Leicester City is de lange absentie van Fofana een flinke klap. De Fransman liet woensdagavond laat van zich horen met een foto op Instagram. Hij leek te vergaan van de pijn, met een traan in zijn oog, en plaatste Allahu Akbar als bijgaande tekst of liet deze tekst door iemand anders plaatsen. Dat wordt meestal vertaald als ‘God is de grootste’ maar ook als ‘God is groot’, ‘God is zeer groot’ of ‘God is groter’.

In de nacht van woensdag op donderdag publiceerde Fofana een nieuw bericht. ,,Hallo iedereen, ontzettend bedankt voor al jullie berichten. Het is een slechte dag, maar ik zit bij een uitmuntende club met een geweldige medische staf. Ik laat jullie iets weten zodra ik een definitieve diagnose heb, maar we weten nu al dat ik in ieder geval een gebroken kuitbeen heb. Ik zal snel en sterker terugkomen", zei Fofana, die op 2 oktober vorig jaar voor 30 miljoen euro werd overgenomen van AS Saint-Étienne. In zijn 32 wedstrijden vorig seizoen maakte de 1,90 meter lange Fransman (drievoudig jeugdinternational) al grote indruk.

