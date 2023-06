Foutje: Al-Jazira verwart Frank de Boer in welkomstfoto met broer Ronald

In de aankondigingsfoto van de nieuwe coach ging het echter niet helemaal goed. Al-Jazira plaatste op social media een plaatje met hoogtepunten uit zijn loopbaan, maar verwerkte daar ook een fragment van zijn tweelingbroer Ronald de Boer.

Al-Jazira bevestigde de komst van de ex-bondscoach gisteren . De Boer nam na het mislukte EK in 2021 afscheid als coach van het Nederlands elftal, dat in de achtste finales in Boedapest werd uitgeschakeld door Tsjechië nadat in de groepsfase alle wedstrijden werden gewonnen. Oranje zat in de groep bij Oostenrijk, Oekraïne en Noord-Macedonië.

Al-Jazira heeft een abonnement op Nederlandse coaches en heeft na Keizer wederom een voormalig Ajax-trainer aangetrokken. Vanaf 2016 kwamen de laatste vijf coaches allemaal uit Nederland, te weten: Henk ten Cate, Keizer, Damiën Hertog, Jurgen Streppel en wederom Keizer. Laatstgenoemde leidde de club in het seizoen 2020/2021 naar de landstitel. De Boer moet de serie van Nederlandse coaches dus een vervolg geven in Abu Dhabi, waar met Thulani Serero ook een voormalig Ajax-speler onder contract staat.

Vier keer kampioen bij Ajax

De Boer werd als coach van Ajax vier keer landskampioen, waarna hij in 2016 coach werd van Internazionale. Daarna volgden ook nog (kortstondige) avonturen bij Crystal Palace en Atlanta United, alvorens hij in 2020 werd gekozen als bondscoach van het Nederlands elftal.

Als voetballer was De Boer in 2004 en 2005 ook al even actief ‘in de zandbak’ aan het einde van zijn loopbaan. Hij speelde zestien wedstrijden voor Al-Rayyan en daarna nog één wedstrijd voor Al-Shamal. Zijn tweelingbroer Ronald was jarenlang ambassadeur voor het WK in Qatar, dat afgelopen winter ondanks flink wat kritiek en tegenstand gewoon doorging.

Frank de Boer werd in februari voor het eerst opa toen zijn dochter Beau zoon Saint kreeg samen met Calvin Stengs, die zondag kampioen werd met Royal Antwerp FC. In mei kreeg zijn oudste dochter Romy dochter Lizzy samen met scheidsrechter Joey Kooij, die deze week in het nieuws was na een incident met supporters van NAC buiten het Rat Verlegh Stadion in Breda.