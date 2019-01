Fraai eerbetoon van Nantes aan vermiste Sala

RC Strasbourg naar finale Franse League Cup

20:56 RC Strasbourg staat in de finale van de Coupe de la Ligue, de Franse League Cup. Het team van trainer Thierry Laurey was woensdag voor eigen publiek met 3-2 te sterk voor Girondins Bordeaux. En Avant de Guingamp, hekkensluiter in de hoogste Franse competitie, bereikte een dag eerder ten koste van AS Monaco de finale al.