Franck Ribéry verlengt contract bij Bayern

De 35-jarige Ribéry speelt al sinds 2007 bij de Zuid-Duitsers toen hij werd overgenomen van Olympique Marseille. De aanvaller won dit seizoen voor de achtste keer de Duitse titel en één keer de Champions League.



De Franse buitenspeler is in elk geval zeer verheugd met de verlenging van zijn contract, waardoor hij zijn twaalfde seizoen ingaat bij Bayern. ,,Ik ben heel blij dat ik nog een jaar voor deze grote club mag spelen", zegt hij op Twitter. ,,München is al lang thuis voor mijn familie en voor mij. Ik ben dan ook erg trots dat ik het shirt van Bayern ook in het nieuwe seizoen mag dragen."



Kwaliteiten

Ook technisch directeur Hasan Salihamidzic is erg blij dat Ribéry nog een jaar langer in Zuid-Duitsland blijft. ,,Franck heeft dit seizoen zowel in de Bundesliga als de Champions League en DFB Pokal opnieuwe bewezen wat hij kan en over welke kwaliteiten hij beschikt."



Hoewel de selectie vrij heeft, verschenen Ribéry en Robben vandaag wel op het trainingsveld in München. De vleugelaanvallers die samen 'Robbery' vormen, herstellen van een blessure. Beide aanvallers hopen weer fit te zijn voor de finale van de Duitse beker, op 19 mei tegen Eintracht Frankfurt.



Ook de 34-jarige Robben kan een jaar langer blijven bij Bayern München. De verwachting is dat hij snel zijn handtekening zet onder een nieuwe verbintenis tot medio 2019.