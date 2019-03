Frank de Boer krijgt Atlanta maar niet aan de praat

Van goed voetbal was in de stromende regen en op het doorweekte veld nauwelijks sprake. De wedstrijd werd na een half uur spelen vanwege de zware regenval ook enige tijd stilgelegd. Thuisclub Columbus stond op dat moment op een 1-0 voorsprong (Pedro Santos). Nadat het duel was hervat zorgde Gyasi Zandes voor 2-0 (39e minuut). Columbus liet in de tweede helft nog een penalty onbenut. In de stand kwam daarna geen verandering meer.



Het is de tweede nederlaag voor De Boer in de competitie na twee opeenvolgende gelijke spelen.