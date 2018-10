Frankrijk - Duitsland

Spanjaar­den tegen Engeland voor het eerst in vijftien jaar thuis onderuit

0:06 Spanje ging vanavond voor het eerst in vijftien jaar weer eens onderuit in een officiële wedstrijd op eigen bodem. Het jongste Engeland sinds 1959 won in Estadio Benito Villamarín in Sevilla met 2-3 na een uitstekende eerste helft.