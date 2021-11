Frankrijk na monsterscore zeker van WK, ook geplaagd België naar Qatar

Frankrijk boekte een klinkende zege op Kazachstan: 8-0. Kylian Mbappé maakte in het stadion van zijn werkgever Paris Saint-Germain binnen een half uur een zuivere hattrick en tekende in de slotfase voor zijn vierde doelpunt van de wedstrijd.

De 22-jarige aanvaller opende in de zesde minuut de score. Even later tikte Mbappé de 2-0 in het lege doel, nadat keeper Stas Pokatilov ver uit was gekomen in een poging om Kingsley Coman af te stoppen. Coman passeerde de doelman eenvoudig en stelde Mbappé in staat te scoren. In de 32e minuut kopte Mbappé weer op aangeven van Coman de 3-0 binnen.

In de tweede helft liep Frankrijk verder weg door doelpunten van Karim Benzema (twee), Adrien Rabiot, Antoine Griezmann (strafschop) en opnieuw Mbappé. Just Fontaine was op het WK van 1958 de laatste Fransman die vier keer scoorde in één wedstrijd.

Zege België

België is volgend jaar opnieuw van de partij op het wereldkampioenschap voetbal. Het elftal van bondscoach Roberto Martínez verzekerde zich van de eerste plaats in groep E door in Brussel met 3-1 te winnen van Letland.

Voor België wordt het de derde achtereenvolgende deelname aan de mondiale titelstrijd. In 2014 strandden de ‘Rode Duivels’ in de kwartfinales tegen Argentinië en in 2018 in de halve eindstrijd tegen Frankrijk. België won toen wel brons.

Tegen Estland kon Martínez niet beschikken over onder anderen Romelu Lukaku, Toby Alderweireld, Michy Batshuayi, Thomas Vermaelen, Jérémy Doku, Zinho Vanheusden, Youri Tielemans en Sebastiaan Bornauw. Desondanks had België weinig moeite met de huidige nummer 105 van de wereld.

Christian Benteke, die in de spits mocht starten bij afwezigheid van Lukaku, opende in de 11e minuut de score. Yannick Carrasco verdubbelde in de beginfase van de tweede helft de voorsprong. Estland maakte het in de 70e minuut via een treffer van Erik Sorga nog even spannend, maar invaller Thorgan Hazard stelde de Belgische zege kort daarna met de 3-1 veilig.

Groep D

Groep E

• 20.45 uur: België - Estland: 3-1

• 20.45 uur: Wales - Belarus: 5-1

Groep G

• 18.00 uur: Noorwegen - Letland: 0-0

• 18.00 uur: Turkije - Gibraltar: 6-0

• 20.45 uur: Montenegro - Nederland: 2-2

Dit is de stand van zaken in de kwalificatie:

