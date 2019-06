Frankrijk verslaat Bolivia in Nantes

Frankrijk is in voorbereiding op de EK-kwalificatiewedstrijden in Turkije (8 juni) en in Andorra (11 juni). De ploeg van Deschamps won de eerste twee groepsduels. Ook Turkije staat na twee wedstrijden in poule H op zes punten. De Turken wonnen in Antalya een oefeninterland tegen Oezbekistan eveneens met 2-0. Zeki Celik scoorde twee keer.