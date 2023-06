Frankrijk wint eenvoudig van Gibraltar, Griekenland verslaat Ierland in poule Oranje

Met videoIn poule B van de kwalificatiereeks voor het EK 2024 in Duitsland hebben Frankrijk en Griekenland vanavond goede zaken gedaan. Frankrijk won in het Portugese Faro met 0-3 van Gibraltar. Griekenland won in Athene met 2-1 van Ierland en staat nu op zes punten.

Frankrijk hoefde vanavond niet aan te treden op het kunstgras van het Victoria Stadium in Gibraltar. De wedstrijd werd gespeeld in het Algarve Stadium in Faro in het zuiden van Portugal. Olivier Giroud opende al na drie minuten de score voor Frankrijk in zijn 123ste interland, waarmee de 36-jarige topscorer aller tijden van Les Bleus op gelijke hoogte kwam met Thierry Henry. Giroud heeft nu alleen de gestopte aanvoerder/doelman Hugo Lloris (145 interlands) en Lilian Thuram (142 interlands) voor zich.



De vice-wereldkampioen speelt maandagavond in het Stade de France in Saint-Denis ook nog tegen Griekenland. Bij twee zeges staan de Fransen dan al op 12 punten na vier wedstrijden.

Griekenland wint van Ierland

De Grieken wonnen vanavond in het stadion van landskampioen en bekerwinnaar AEK Athene met 2-1 van Ierland. De ploeg van bondscoach Gustavo Poyet, die begin 2022 John van ‘t Schip opvolgde, kwam na een kwartier op voorsprong door een rake strafschop van Trabzonspor-spelmaker Anastasios Bakasetas. Via Wolves-verdediger Nathan Collins kwam Ierland na een halfuur op gelijke hoogte, maar de drie punten bleven in Griekenland door de goal van Olympiakos-spits Georgios Masouras kort na rust.

Oranje zal tot begin september op 3 punten blijven staan, na de nederlaag in Frankrijk (4-0) en zege op Gibraltar (3-0) eind maart. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman hervat de EK-kwalificatie in september met de wedstrijden tegen Griekenland (thuis) en Ierland (uit). Voor de internationals van Oranje zit het seizoen 2022/2023 er zondag op na het duel met Italië in Enschede om de derde plaats in de Nations League.

Wales onderuit, Engeland wint op Malta

Wales heeft in de EK-kwalificatie in eigen huis een nederlaag geleden tegen Armenië. Het werd 2-4 in het Cardiff City Stadium. Daniel James bezorgde Wales nog wel een voorsprong, maar de Armeniërs liepen uit naar 1-3, onder meer door twee doelpunten van Grant-Leon Ranos. Ruim een kwartier voor tijd verkleinde Wales de marge via Harry Wilson. Niet veel later kwam Armenië op 2-4 en na een rode kaart voor Welshman Kieffer Moore en was het verzet gebroken.

Wales, de laatste jaren succesvol met de inmiddels gestopte Gareth Bale in de gelederen, heeft na drie duels pas vier punten. Voor Armenië waren het de eerste punten in de EK-kwalificatiereeks. In dezelfde groep won Turkije met 2-3 bij Letland. Invaller Irfan Kahveci, in de 89ste minuut binnen de lijnen gekomen, bezorgde de Turken drie punten met een goal in de 95ste minuut.

Denemarken boekte in het Parkenstadion in Kopenhagen een nipte zege Noord-Ierland: 1-0. VfL Wolfsburg-aanvaller Jonas Wind nam drie minuten na rust het enige doelpunt van de avond voor zijn rekening. Denemarken heeft na drie duels zes punten, net als Kazachstan, Finland en Slovenië. Eerder op de avond won Finland in Helsinki met 2-0 van Slovenië.

Oekraïne boog in de uitwedstrijd tegen Noord-Macedonië in de tweede helft een 2-0 achterstand om in een zege. Het werd 2-3 in Skopje. In dezelfde groep kende Engeland weinig problemen met Malta: 0-4. Zowel Harry Kane als Callum Wilson scoorde uit een penalty. Liverpool-rechtsback Trent Alexander-Arnold, die op het middenveld speelde met rugnummer 10, maakte op fraaie wijze de 0-2 nadat Ferdinando Apap al na acht minuten in eigen doel had gescoord.

Uitslagen EK-kwalificatie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Standen EK-kwalificatie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Olivier Giroud sloeg al binnen vier minuten toe tegen Gibraltar. De wedstrijd wordt gespeeld in Faro in het zuiden van Portugal. © AFP

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken EK-kwalificatie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.