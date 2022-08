Franse media: Jeugdvrienden en broer eisen 13 miljoen euro van Paul Pogba in 'smerige affaire’

Zaterdagavond kondigde Mathias Pogba, de 32-jarige broer van de topvoetballer, ‘explosieve onthullingen’ aan. ,,De hele wereld, evenals de fans van mijn broer en vooral van de Franse ploeg en Juventus, de teamgenoten van mijn broer en zijn sponsors, verdienen het om bepaalde dingen te weten”, zei Mathias Pogba, voormalig speler van Sparta Rotterdam. Hij zou ook onthullingen doen over zaakwaarnemer Rafaela Pimenta, die de taken overnam van de in april overleden Mino Raiola.

Diverse Franse bronnen en persbureau AFP melden dat Pogba wordt afgeperst door zijn broer Mathias en enkele jeugdvrienden, nadat de middenvelder de financiële steun aan hen na jaren stopzette. Een van zijn vrienden zou 200.000 euro van de Franse topvoetballer hebben gestolen. Als reactie daarop zou Pogba bezoek hebben gehad van twee gewapende mannen, die hem onder schot hielden en 13 miljoen euro eisten. De gemoederen houden de Franse media bezig. Zo schrijft L’Équipe over een enorme breuk in de familie, terwijl Le Figaro de soap bestempelt als een 'smerige affaire.



Mathias Pogba haalde op social media keihard uit naar zijn broer. ,,De mensen zullen zien dat er niemand op deze aarde is die meer lafaard, verrader en een hypocriet is dan jij’’, aldus de aanvaller, die zijn broer onder meer beschuldigt van hekserij. Zo zou de middenvelder zijn landgenoot Kylian Mbappé hebben willen blesseren door hekserij toe te passen.

Volledig scherm Paul Pogba. © AFP

De 29-jarige Paul Pogba reageerde op de aankondiging van Mathias door te stellen dat ‘het helaas geen verrassing was’. Volgens hem gaan er criminelen schuil achter de bedreiging van zijn familielid. ‘Het is een aanvulling op de bedreigingen en afpersingspogingen van een georganiseerde bende tegen Paul Pogba’, staat in een verklaring. ‘De bevoegde instanties in Italië en Frankrijk zijn een maand geleden op de hoogte gebracht en er zullen geen verdere uitlatingen gedaan worden in verband met het lopende onderzoek’.

Paul Pogba, die in 2018 wereldkampioen werd met Frankrijk, keerde deze zomer terug bij Juventus. De afgelopen jaren speelde hij voor Manchester United. Momenteel staat de middenvelder langs de kant met een knieblessure.



Mathias Pogba is clubloos. Hij kwam in het seizoen 2016-2017 kort uit voor Sparta. In 2017 maakte hij, in de eerste minuut, het winnende doelpunt in de stadsderby tegen Feyenoord.

Volledig scherm Mathias Pogba namens Sparta. © foto: Carla Vos

