Franse media leggen schuld niet bij Makkelie na PSG-exit: ‘De meest sexy aanvalslinie, maar vooral op papier’

SamenvattingTerwijl men bij Paris Saint-Germain vooral woest is op scheidsrechter Danny Makkelie , daar maken Franse media vooral korte metten met het team zelf. ,,Deze uitschakeling had nooit mogen gebeuren.”

,,Irrationeel", zo kopt L’Équipe. Ofwel: zonder verstand. De Franse sportkrant vindt het onbegrijpelijk dat Paris Saint-Germain de wedstrijd zó uit handen gaf tegen Real Madrid nadat het in de eerste helft heer en meester was. ,,De 0-1 van Kylian Mbappé was logisch en uiteindelijk was er een grote fout van Donnarumma voor nodig om de machine van Real Madrid nieuw leven in te blazen. Het was het begin van de witte furie en het startschot van totale wanorde bij de mannen van Mauricio Pochettino.”

,,Geklopt door de koning”, zo valt er tevens te lezen op de voorpagina van L’Équipe, doelend op Karim Benzema, die drie goals maakte. Een reactie van Paris Saint-Germain na de 3-1 van Benzema? Die misten alle Franse media: ,,De Parijse reactie bestond niet. Ook op mentaal vlak faalden de spelers van PSG, opnieuw, zeer wreed", aldus L’Equipe dat Marquinhos als grootste schlemiel van de avond aanwijst met een dikke onvoldoende: een 2. ,,Dit was een beslissend keerpunt. Deze uitschakeling lijkt het lot van Pochettino voor het einde van het seizoen te bezegelen. Het lijkt er steeds sterker op dat dit de laatste Europese wedstrijd van Pochettino was als coach van Paris Saint-Germain", zo loopt de krant vooruit op een aanstaand vertrek van de Argentijnse coach.

Volledig scherm Lionel Messi. © EPA

Waar onder anderen coach Pochettino, voorzitter Nasser Al-Khelaïfi en technisch directeur Leonardo woest waren op Makkelie, daar wordt door de Franse media toch vooral ook de schuld bij Gianluigi Donnarumma gelegd. ,,De Italiaanse doelman, de auteur van een verschrikkelijke blunder, bracht Real tot leven en versnelde de uitschakeling van zijn team.”

,,Wat doet Qatar?", vraagt RMC zich af. ,,De aardbeving die deze uitschakeling teweeg brengt, zal zijn weerslag hebben op de leiding van de club. De Qatarese investeerders zijn er aan gewend en lossen het meestal op door de trainer te ontslaan. De investeerders sloegen deze zomer hard toe door onder anderen Lionel Messi te halen en de meest sexy aanvalslinie ooit te creëren, maar dat is vooral op papier. Op het veld is het een heel ander verhaal. Kylian Mbappé draagt het team en na deze vernedering zijn alle ogen op hem gericht: dit zou de genadeslag kunnen zijn voor zijn toekomst bij PSG.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Emmanuel Petit, voormalig speler van AS Monaco, Arsenal, FC Barcelona en Chelsea, vindt de nederlaag tegen Real Madrid nog een grotere schande dan toen PSG met 6-1 verloor van FC Barcelona. ,,Ik ben erg boos, want voor mij is wat er net is gebeurd een gebrek aan professionaliteit. Het is zelfs ernstiger dan wat er tegen Barça is gebeurd", zei hij bij RMC.

Le Parisien doet tot slot ook nog een duit in het zakje: ,,Paris Saint-Germain is tot zinken gebracht. Deze uitschakeling had nooit mogen gebeuren. Ook al zijn er weer nieuwe spelers: de oude gewoontes blijven. Angst, kwetsbaarheid, slechte beslissingen: PSG heeft het vermogen om zichzelf in de voet te schieten zodra het goed gaat. Ze hebben een voorsprong van vijf goals nodig om zich te kwalificeren en dat is onmogelijk in de Champions League.”

Bekijk hieronder onze voetbalvideo's: