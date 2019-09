Franse voetbalbond schrapt League Cup omdat niemand toernooi wil uitzenden

Reportage ‘Als we winnen van Feyenoord, is Rangers echt terug’

17 september Met trainer Steven Gerrard als immens populair boegbeeld klautert Rangers, dat donderdag op Ibrox Feyenoord ontvangt in de Europa League, voorzichtig uit een diep dal. ,,De landstitel is echt niet het belangrijkst. We willen weer schitteren in Europa.”