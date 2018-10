Freiburg bezorgt Gladbach tweede nederlaag

Espanyol buigt voor fraaie treffer Verde

26 oktober Espanyol heeft nagelaten om voor even de koppositie te pakken in La Liga. De tweede club uit Barcelona gaf bij Real Valladolid in blessuretijd een voorsprong uit handen. Espanyol zag hoe de Italiaan Daniele Verde van grote afstand een vrije trap raak schoot: 1-1.