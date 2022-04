Freiburg tekent protest aan tegen met twaalf man spelend Bayern

SC Freiburg gaat niet akkoord met het verloop van de verloren competitiewedstrijd tegen Bayern München van zaterdag. De koploper van de Bundesliga stond in de slotfase, toen het duel in Freiburg bij een stand van 1-3 al min of meer was beslist, even met twaalf spelers op het veld. Uiteindelijk werd het 4-1 voor Bayern.

Vijf minuten voor tijd bracht trainer Julian Nagelsmann van Bayern München twee spelers het veld in. Aanvankelijk ging er slechts één speler uit, omdat de vierde man langs de kant op het bord een verkeerd rugnummer toonde. Nadat het spel was hervat, attendeerde Freiburg de scheidsrechter op de overtalsituatie bij Bayern. Daarop ging alsnog een speler uit München naar de kant. Toen het weer elf tegen elf was, scoorde Bayern nog een keer.

Freiburg had tot maandagavond de tijd om protest aan te tekenen en heeft besloten dat te doen. “Buiten onze schuld om hebben we nu een dilemma. We hadden er geen aandeel in of invloed op. Desalniettemin hebben we, na intensieve discussies op verschillende niveaus en een juridisch onderzoek, besloten bezwaar te maken”, aldus het bestuur van SC Freiburg.

De Duitse voetbalbond moet zich nu over de zaak uitspreken. Als Freiburg geen bezwaar had gemaakt, was de uitslag van 1-4 vermoedelijk blijven staan, liet de Duitse bond (afgaande op de reglementen) eerder weten.